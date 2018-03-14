Специалисты Буинских электрических сетей победили на конкурсе «Высота. Безопасность — 2018»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Победителем II республиканского конкурса «Высота. Безопасность — 2018» стала команда специалистов филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети. Церемония награждения финалистов прошла сегодня в Казани на территории «Казанской ярмарки», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2018» проводится в целях пропаганды вопросов охраны и условий труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, а также привлечения внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда при проведении работ на высоте. Конкурс организует Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Региональным учебно-методическим центром.

13 марта на территории базы учебно-тренировочного полигона Регионального учебно-методического центра прошел семинар на тему «Аспекты подбора рациональных решений для безопасной работы на высоте». 14 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялся теоретический этап, в рамках которого специалисты Минтруда РТ провели семинар по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.

На двухдневном конкурсе были представлены новые разработки средств коллективной и индивидуальной защиты, применяющихся при работе на высоте, проведен анализ основных рисков при проведении высотных работ. После семинара состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров.

В номинации «Лучшая команда при работе на высоте с системой бесканатного доступа» первое место досталось представителям филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети. Второе место заняли специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим», а третье — филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. В награду команды получили дипломы, кубки, медали и памятные призы.

