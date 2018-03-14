Приволжский транспортный прокурор: У «ВИМ-Авиа» хватит активов, чтобы погасить долги по зарплатам

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). У «ВИМ-Авиа» хватит активов, чтобы погасить задолженность в 500 млн рублей по зарплате сотрудникам. Об этом на круглом столе в Приволжской транспортной прокуратуре сообщил главный транспортный прокурор ПФО Тимур Кебеков.

Напомним, что проблемы у авиакомпании начались с конца прошлого лета. По подозрению в мошенничестве были задержаны генеральный директор и бухгалтер компании.

На сегодняшний день из авиакомпании «ВИМ-Авиа» уволена большая часть штата.

«После того как фактически прекратила своё существование авиакомпания появилась проблема с коллективом. Коллектив в полторы тысячи человек. Начала возникать задолженность по заработной плате, на сегодняшний день она составляет более 500 миллионов рублей. Но вот буквально три дня назад мы вызывали нового генерального директора, я был в Татарстане, встречался с руководством налоговой. Активов у них достаточно для того, чтобы погасить эту задолженность с лихвой», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков.