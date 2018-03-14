В Набережных Челнах отремонтировали две детские поликлиники

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Две детские поликлиники, № 4 и № 6, сдали после капремонта в Набережных Челнах, пишут «Челнинские известия».

Обновленные поликлиники предназначены не только для комфорта пациентов, но и для комфорта сотрудников, отметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В современных поликлиниках врачи должны с вниманием относиться к пациентам и посетителям, подчеркнул мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. «В последние годы отношение к больным было не очень внимательное, поэтому президентом поставлена задача иметь хорошие поликлиники не только по форме, но и посмотреть на их содержание», — сказал он.

В Автограде по программе «Дружелюбная поликлиника» за год было отремонтировано 15 поликлиник.