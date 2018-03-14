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Зоозащитники Елабуги требуют привлечь к ответственности хозяев пса за жесткое обращение

14 марта 2018, 18:58

По словам соседей и активистов приюта для животных, хозяева намеренно не кормят собак, а цепь у них вросла в кожу.
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(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Зоозащитники Елабуги написали заявление в полицию на нерадивого хозяина собаки. К правоохранительным органам обратилось руководство приюта «Верность», также активисты намерены обращаться в прокуратуру.

Жители одного из частных домов нижней части города пожаловались зоозащитникам на своего соседа, который, по их словам, издевается над своими собаками. Животных двое, одно из них сейчас находится в приюте, второе – у хозяев. Пес Дима вырвался самостоятельно и попал в руки зоозащитников с крайней степенью истощения и вросшей в шею цепью с запахом гнили. Металл врастал в тело животного годами, так как на цепь собака была посажена еще щенком.

«Собака поступила в нашу клинику в крайней степени истощения. Пес не мог даже поворачивать голову и испытывал мучительные боли. Сейчас состояние собаки несколько лучше, благодаря необходимой помощи опасность заражения крови миновала»,– делится ветеринарный врач Светлана Тунгускова.

Однако курс лечения прерывать нельзя, и на выздоровление собаки необходимы деньги и лекарства. Помочь четвероногому может каждый. Тем временем, руководитель приюта «Верность» Анжелика Ивашечкина обращается к хозяевам, чтобы они передали приюту вторую собаку или надели на нее соответствующий ошейник.

 


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