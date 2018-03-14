Госинспекторы по охране окружающей среды Татарстана сели за парты

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды вновь сели за парты. Обучающее занятие для них провел сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Главной темой встречи стал санитарно-экологический двухмесячник, который стартует в республике 1 апреля. Глава Минэкологии РТ поручил сотрудникам ведомства взять под особый контроль нарушения природоохранного законодательства.

В рамках встречи специалисты рассмотрели вопросы, касающиеся административных расследований по делам в сфере охраны природы. Особое внимание было уделено вопросам судебной работы территориальных управлений, исполнения основных требований природоохранного законодательства и кодекса об административных правонарушениях РФ.

На вопросы специалистов в рамках встречи также ответили татарский природоохранный межрайонный прокурор Ильсур Гильмутдинов и казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Альбер Хабиров.