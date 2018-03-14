Детали к портрету

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). После долгой зимы хочется не только солнечного тепла, но и обновления. Новый стиль, новый гардероб – а как насчет новых аксессуаров для смартфона? Ведь они могут рассказать о владельце не меньше, чем пестрый шелковый платок или модная сумочка! Мы взяли аксессуары в салонах «Билайн», где сейчас при покупке смартфона их можно получить бесплатно, и собрали из них несколько наборов. Давайте посмотрим, какие дополнения выбирают разные люди, чтобы использовать возможности своего гаджета по максимуму.

Минималист





Он точно знает, чего хочет от жизни, у него есть четкий план действий на любой случай. Его потребности просты: ничего лишнего, только самое необходимое и полезное. Поэтому и от смартфона минималист требует эффективности, простоты и удобства, а в дополнение к нему выбирает пусть небольшой, но незаменимый комплект аксессуаров: чехол, защитное стекло, зарядный кабель. Готов ко всему!

Душа компании





Рядом с его именем всегда стоит «в сети», он звезда групповых чатов и повелитель соцсетей. Всегда в курсе последних новостей, обожает делиться фотографиями со своими друзьями. Для него важнее всего оставаться онлайн, что бы ни случилось, поэтому он не выходит из дома без powerbank’а и запасного кабеля. Кто знает, когда понадобится подзарядиться!

Меломан





Смартфон для него – пропуск в мир любимых исполнителей и песен. Он хранит гигабайты музыки самых разных жанров и точно может сказать, когда вышел тот или иной альбом. Его выбор – наушники с мощными басами, карта памяти, которая вместит всю медиатеку, а также powerbank.

Исследователь





Ему не сидится на месте, а его фотографии из походов и с горных склонов собирают десятки лайков и восторженных комментариев. Смартфон – верный напарник исследователя в любых приключениях, а значит, ему нужна дополнительная защита – противоударный чехол. Зарядка для автомобиля и запасной кабель помогают ему оставаться на связи даже вдали от розеток, а с помощью держателя он легко превращает свой смартфон в навигатор. А еще с таким количеством фотографий и видео без дополнительной карты памяти никуда!

Селебрити

Ее фотографий и селфи с нетерпением ждут все подписчики, она мастер обработки фото и использования фильтров. Она всегда в курсе последних трендов и в центре событий, поэтому ее смартфон – и модный аксессуар, и рабочий инструмент. Ее выбор – удобный монопод, благодаря которому фотографии невозможно отличить от профессиональных, и портативная колонка – ведь в актуальной музыке она тоже отлично разбирается!

А вы уже знаете, в какой роли хотите попробовать себя этой весной? Решайтесь на смелые эксперименты и находите в себе новые таланты с помощью смартфона! В салонах «Билайн» вы можете найти именно ту модель, с которой начнется обновление, а аксессуары сотовый оператор дарит при покупке. Стоимость комплекта аксессуаров в подарок зависит от цены смартфона. К купленному гаджету можно выбрать до пяти наименований*.

Начните эту весну с деталей, которые изменят все!

*Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Акция проводится с 26.02.2018 по 31.03.2018 года на территории РФ (кроме Республики Крым и города Севастополь). Скидка на аксессуары не отложенная и действует сразу при совместной покупке смартфона от 5 тыс. рублей и любых аксессуаров. Если клиент выбрал аксессуаров до пяти штук на сумму, меньшую заявленной скидки на аксессуары, – разница между фактической ценой выбранных аксессуаров и лимитом скидки по акции сгорает. Если клиент выбрал аксессуаров до пяти штук на сумму, большую заявленной скидки на аксессуары, – разница между фактической ценой выбранных аксессуаров и лимитом скидки по акции доплачивается клиентом. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учетом НДС. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru. Акция действует для новых и действующих клиентов физических лиц предоплатной и постоплатной систем расчетов при покупке 4G-смартфонов определенной стоимости. Подробные условия – на beeline.ru.