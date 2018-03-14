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Здоровье и среда

Врачи МКДЦ запатентовали новый способ лечения желчнокаменной болезни

14 марта 2018, 17:52

Новый способ медики разрабатывали десять лет.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Врачи Межрегионального клинико-диагностического центра запатентовали новый способ лечения холедохолитиаза – одной из форм проявления желчнокаменной болезни, при которой камни обнаруживаются не в желчном пузыре, а в желчных протоках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Специалисты отделения эндоскопии и хирургии МКДЦ оформили патент и на профилактику постманипуляционных осложнений.

Желчнокаменной болезнью страдают от 10 до 15 процентов взрослых людей. Новый метод позволит значительно снизить возникновение осложнений и летальных исходов при холедохолитиазе.

Внедрение нового способа лечения болезни позволило минимизировать риск кровотечений, острого панкреатита в раннем послеоперационном периоде и дисфункции сфинктера Одди в дальнейшем.

Запатентованный способ лечения и профилактику постманипуляционных осложнений врачи МКДЦ разрабатывали десять лет.


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