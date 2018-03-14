В состав Президиума Кабмина РТ вошли Лейла Фазлеева, Рафис Бурганов и Фарид Абдулганиев

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В состав Президиума Кабинета Министров РТ вошли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном сайте правовой информации республики.
Из состава Президиума вывели экс-министра экономики РТ Артема Здунова и экс-министра образования РТ Энгеля Фаттахова.