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В состав Президиума Кабмина РТ вошли Лейла Фазлеева, Рафис Бурганов и Фарид Абдулганиев

14 марта 2018, 16:52

Артема Здунова и Энгеля Фаттахова вывели из состава Президиума Кабинета Министров Татарстана.

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В состав Президиума Кабинета Министров РТ вошли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном сайте правовой информации республики.

Из состава Президиума вывели экс-министра экономики РТ Артема Здунова и экс-министра образования РТ Энгеля Фаттахова.


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