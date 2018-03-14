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На КВЗ собирают первый серийный вертолет Ми-38Т для Минобороны России

14 марта 2018, 16:32 , Фото: Ильнар Тухбатов

На КВЗ собирают первый серийный вертолет Ми-38Т для Минобороны России Транспортно-десантный вертолет по итогам испытаний будет передан военному ведомству до конца 2018 года.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сейчас на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) ведется сборка первого серийного вертолета Ми-38Т, который по итогам испытаний будет передан Министерству обороны РФ в последнем квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Испытания первого транспортно-десантного вертолета этой модели должны состояться во II квартале текущего года.

Машина оснащена новыми двигателями ТВ7-117В российского производства, которые обеспечивают существенную экономию топлива. Она оборудована интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, отмечается в сообщении.


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