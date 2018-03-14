Рустам Минниханов вручил автомобили ветслужбам и потребкооперативам Татарстана

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани, на площадке перед Дворцом земледельцев, прошла торжественная церемония вручения ключей от автомобилей руководителям подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабмина РТ, Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ и Союза организаций потребительской кооперации РТ. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Сотрудникам районных и городских ветобъединений переданы 48 мобильных ветеринарных пунктов. В этих машинах установлено оборудование для лечения мелких домашних и сельскохозяйственных животных, родовспоможения, обработки и лечения копыт скота. Также имеются дезинфекционная установка и другие инструменты для оказания скорой ветеринарной помощи в сельской местности.

Специалисты районных селекционно-племенных служб получили 23 автомобиля «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Ожидается, что благодаря новой технике улучшится селекционно-племенная работа и взаимодействие между службами и предприятиями АПК.

Председателям районных потребительских обществ переданы 17 автолавок. Транспорт выделен по республиканской программе «30 на 70» для организации выездной торговли в малонаселенных труднодоступных пунктах Татарстана, где нет стационарных точек.

«Трем ведомствам нашей республики мы вручаем специальные автомобили. Это важно, поскольку почти миллион человек проживает в сельской местности. В личных подворьях производится около 50 процентов сельхозпродукции республики. Конечно, все это требует соответствующей защиты и поддержки, – сказал в приветственной речи Рустам Минниханов. – Более 500 малонаселенных пунктов обслуживаются автолавками системы потребкооперации. Мы считаем, что данное направление необходимо и дальше поддерживать. Сельчане нуждаются в таких же условиях проживания, которые есть в наших районных центрах и городах. Надеюсь, что сегодняшний шаг даст серьезный толчок для оказания хороших сервисных услуг сельскому населению».

Начальник ГУВ Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов подчеркнул, что это мероприятие – продолжение реализации президентской программы по созданию участковых ветеринарных пунктов. «Ранее было построено 126 стационарных ветеринарных пунктов. Мобильный пункт со всем необходимым оборудованием дает возможность врачам выезжать в сельские поселения и оказывать ветеринарную помощь в сельхозорганизациях. Думаю, что этот комплекс станет хорошим подспорьем для ветслужб», – отметил он в беседе с журналистами.

Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов рассказал, что организации уже не впервые оказывает помощь руководство республики. «Три года назад получили автолавки для малых населенных пунктов. Сейчас будем охватывать все малые деревни, привозить продукты первой необходимости», – сообщил он.