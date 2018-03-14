Спортсменки из РТ завоевали три медали чемпионата мира по стрельбе

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Екатерина Субботина стала бронзовым призером чемпионата мира по стендовой и пулевой стрельбе среди студентов. А в командном турнире чемпионата Екатерина Субботина, другая спортсменка из РТ Светлана Крашенинникова и Ольга Шульгина из Липецка завоевали «серебро», сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Чемпионат мира по стендовой и пулевой стрельбе среди студентов проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В состязаниях участвуют более 360 спортсменов из 24 стран.

Результат Екатерины Субботиной – 63 мишени из 75 в квалификации и 32 мишени в финале. Она уступила итальянкам Фьяматте Росси и Валерии Рафаэлли.

В командном турнире Екатерина Субботина, Светлана Крашенинникова и Ольга Шульгина набрали 185 очков. Это на 16 очков меньше, чем у золотых медалисток – итальянок, но на 2 очка больше, чем у спортсменок из Индии, выигравших «бронзу».