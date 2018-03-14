(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Рязанской области после удаления зуба умерла 36-летняя женщина, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла восьмого марта в городе Сасово Рязанской области. Женщина пришла в районную поликлинику, чтобы удалить зуб. После процедуры она почувствовала себя плохо.

Спустя сутки у женщины началась рвота, головокружение и резко поднялась температура. Врачи «Скорой помощи» диагностировали у пациентки грипп и не стали забирать в больницу. Через несколько часов женщина скончалась.

Следователи проводят тщательную проверку всех обстоятельств трагедии.

