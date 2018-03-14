Девять юных жителей Казани в торжественной обстановке получили паспорта

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первые паспорта граждан Российской Федерации были вручены сегодня девяти юным жителям Татарстана в торжественной обстановке в Национальном музее РТ в рамках акции «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!». На праздник молодые люди пришли вместе с родителями, с трудом сдерживая волнение.

«С сегодняшнего дня передо мной открываются новые возможности и появляются обязанности. Мне 14 лет, и я чувствую себя взрослым. Очень люблю свою страну и родной город – Казань. После школы собираюсь учиться на экономиста, буду поступать в один из вузов города», – поделился планами ученик казанской школы № 87 Кирилл Шкловский.

Мама школьника Феррая Шкловская призналась, что в этот праздничный день невольно испытывает волнение за сына. Получение паспорта казанцы будут праздновать всей семьей за праздничным ужином.

«Когда вечером наш папа вернется в работы, устроим семейные посиделки. Я испеку что-нибудь вкусное. Это ведь настоящий праздник. Для человека очень важно получить паспорт в торжественной обстановке. Считаю, что мой сын надолго запомнит этот день», – отметила собеседница агентства.

Паспорта школьникам вручила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова. Она рассказала ребятам, как сама когда-то давно получала свой первый паспорт в окошке паспортного стола отдела милиции Приволжского района Казани. Ее дочь тоже получала этот важный документ отнюдь не в торжественной обстановке.

«Получение паспорта – действительно важное событие в жизни. С этого момента у вас возрастут права и обязанности. Ваша ответственность за соблюдение и выполнение обязанностей с сегодняшнего дня возрастает. Этот документ очень важный, поскольку фиксирует самые главные события в жизни: регистрацию брака, рождение детей», – отметила Ларионова, обращаясь к молодым людям.

Российские паспорта выдаются гражданам, достигшим 14 лет. По достижении владельцем возраста 20 и 45 лет паспорт заменяется новым документом. В российском паспорте фиксируются фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, пол, семейное положение, регистрация, сведения о воинской обязанности, данные о выдаче заграничного паспорта. Иногда в паспорта также ставятся специальные отметки, например, группа крови и ИНН.

«Считаю, что нужно внести изменения в законодательство Татарстана. Я готова продвинуть идею об обязательном вручении первых паспортов в торжественной обстановке на законодательном уровне. Моей внучке сейчас семь лет. Я обязательно пойду получать с ней паспорт», – пообещала Ларионова.

Перед собравшимися в зале Национального музея РТ ребятами, их педагогами и родителями выступил ансамбль «Родина». Об акции «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!» рассказала гендиректор Национального музея РТ Гульчачак Назипова. Историю основного документа, утверждающего личность в этой стране, поведала заведующая отделом истории и культуры Нацмузея Татьяна Чканова. Все молодые люди вместе с паспортами получили памятные подарки – диски о Болгарах и Свияжске, а также побывали на музейной экскурсии.