В Лаишеве после масштабной реконструкции запустили очистные сооружения

(Лаишево, 14 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Сегодня в Лаишеве запустили очистные биологические сооружения после масштабной реконструкции. Последние ремонтные работы на объекте производились в 1989 году.

В церемонии открытия приняли участие министр экологии Татарстана Александр Шадриков, директор Фонда газификации РТ Джаудат Миннахметов и глава Лаишевского района республики Михаил Афанасьев.

«Сегодня для нас значимое событие – мы запускаем биологические сооружения. Город нуждался в этом объекте. Отсутствие очистных сооружений было сдерживающим фактором для развития нашего города. Первые биологические сооружения были построены в 70-х годах прошлого века и пришли в негодность. Мы благодарны Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку в реализации этого проекта», – отметил Михаил Афанасьев.

Сегодня на площадке комплекса БОС демонтируют старые очистные сооружения, которые были построены в конце 1970-х годов. Отсутствие должного обслуживания и финансирования быстро привело к выводу объекта из строя. Коррозия разрушила аэротенки и отстойники, из-за чего он стал непригоден к эксплуатации. Стоки из канализационных сетей без очистки сбрасывались в Каму.

Джаудат Миннахметов напомнил, что решение о выделении средств на капремонт очистных сооружений было принято в 2017 году. Модернизация технологической системы очистки стоков и строительство нового здания, где размещено все оборудование, началось в июне прошлого года. На реконструкцию из бюджета РТ было выделено около 30 млн рублей.

Руководитель департамента ЖКХ при Фонде газификации РТ Фаил Гильмутдинов рассказал о преимуществах модернизированного комплекса. Расположение всех емкостей и оборудования, задействованных в технологическом процессе, в одном здании делает эксплуатацию удобной и безопасной.

«Ранее емкостные сооружения стояли на улице. В новом комплексе технологическая система находится в одном здании, в чем заключается преимущество данных БОС. Кроме того, используется современная технология, а именно – полимерные материалы, полипропилен и полиэтилен. Также применена энергосберегающая технология», – отметил Гильмутдинов.

Проектная мощность объекта составляет 450 куб. м стоков в сутки. Теперь перед сбросом канализационных стоков в природный водоем им предстоит преодолеть несколько этапов очистки. Загрязненная вода подвергается биологической очистке с помощью специальных бактерий. В результате она очищается на 95 – 98 процентов. Чтобы наглядно продемонстрировать степень очистки воды, в цистерну с очищенной жидкостью запустили двух осетров, которые чувствуют себя там достаточно комфортно.

По словам главы Лаишевского района, предполагается строительство второй очереди объекта.

«Сейчас в Лаишеве построены БОС мощностью 450 куб. м. Этого впритык хватает на то, чтобы обеспечить весь город, поэтому планируется вторая очередь на 300 куб. м. Кроме того, необходимо построить лабораторию. Эти БОС будут обеспечивать примерно 50 многоквартирных домов», – пояснил Афанасьев.

В ближайшие дни будут также сданы после реконструкции очистные сооружения в Тарловке, Базарных Матаках и Мамадыше. В 2018 году из бюджета республики выделено 167 млн рублей на капремонт БОС в Бирюлях, Новошешминске, Рыбной Слободе, Буинске и Карабаше.