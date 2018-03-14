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Здоровье и среда

Врачей в Набережных Челнах оштрафовали за нарушение правил осмотра водителей ПАО «КАМАЗ»

14 марта 2018, 19:58

Специалистам больницы придется заплатить за нарушения по восемь тысяч рублей.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Врачей городской больницы № 5 Набережных Челнов оштрафовали за нарушения требований к осмотру водителей автомобилей. Об этом сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора по РТ.

Во время плановой проверки сотрудники ведомства, в частности, обнаружили, что медосмотр проводился не в полном объеме. К тому же в осмотре водителей участвовали специалисты, не входящие в состав врачебной комиссии. У членов же комиссии отсутствовали документы о повышении квалификации.

Кроме того, в больнице медики оказывали платные медицинские услуги без соответствующей лицензии.

По решению мирового суда ответственные должностные лица оштрафованы на 8 тыс. рублей.


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