Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фотокопию приказа.

«Я подписал новый приказ о том, что украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях, проводимых в РФ, в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"», – пояснил чиновник.

Кроме того, министр назвал соревнования в России «опасными» для украинских спортсменов и призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования в этой стране.