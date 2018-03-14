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Политика, Спорт

Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

14 марта 2018, 15:58

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов счел соревнования в России «опасными» для украинских спортсменов.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фотокопию приказа.

«Я подписал новый приказ о том, что украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях, проводимых в РФ, в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"», – пояснил чиновник.

Кроме того, министр назвал соревнования в России «опасными» для украинских спортсменов и призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования в этой стране.

 


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