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Экономика и финансы

В «Банке Казани» назначат нового председателя правления

14 марта 2018, 15:51

В настоящее время проходит процедура согласования новой кандидатуры.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В «Банке Казани» сменится председатель правления. Об этом сообщает портал «Финансист».

Новым председателем правления станет Олег Бачурин, который с 2014 года занимает пост вице-президента банка по IT-направлению. В настоящее время в Банк России направлены документы, необходимые для согласования новой кандидатуры.

Действующий председатель правления Оскар Прокопьев занимает эту должность с 29 мая 2017 года.

Прокопьев также является президентом банка. Эта должность останется за ним и после завершения процедуры согласования кандидатуры на пост председателя правления, отмечает издание.


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