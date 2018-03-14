Видеозапись признания подозреваемого в убийстве семьи Ларьковых в Крыму

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Обвиняемый в убийстве семьи в Крыму признался, что сознательно утопил ребенка в машине, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семья Ларьковых выехала на своем автомобиле из поселка Орджоникидзе в Феодосии рано утром 23 февраля. Больше их никто не видел.

Спустя несколько дней недалеко от завода «Залив» на глубине двух метров был обнаружен автомобиль, в котором находились тела убитой семьи.

По подозрению в убийстве был задержан житель Керчи. На следственном эксперименте мужчина рассказал, что застрелил мужчину и женщину из пистолета Макарова, а их четырехлетнюю дочку оставил в запертом автомобиле. После убийства подозреваемый столкнул машину в воду.

По предварительной версии, мотивом для преступления стала корысть. Задержанный знал, что у Ларькова при себе были двести тысяч рублей.