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Песков заявил о невозможности выдвигать версии по делу Скрипаля

14 марта 2018, 15:31

Представитель Кремля отверг возможность причастности российской стороны к отравлению.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Кремль не может выдвигать версии, кто именно стоит за покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что «Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны».

Кроме того, Песков вновь заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к этому преступлению, но остается открытой для сотрудничества по расследованию случившегося. Однако она не приемлет как «абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений», так и «языка ультиматума», добавил он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от РФ в течение 24 часов объяснить применение разработанного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества. Российская сторона отказалась отвечать на ультиматум. 


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