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В Татарстане 441 работнику ООО «Тюлячи Агро» выплатили долги по зарплате

14 марта 2018, 15:33

Сумма долга перед рабочими составила чуть меньше трех миллионов рублей.

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 441 работнику ООО «Тюлячи Агро» выплатили долги по зарплате, сообщили ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Работникам сельхозпредприятия не выдавали заработную плату с января 2018 года. Сумма долга накопилась не маленькая – порядка трех миллионов рублей.

Прокуратурой Республики Татарстан в отношении директора ООО «Тюлячи Агро» было заведено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства прокуратуры долг по заработной плате перед работниками предприятия был полностью погашен.

 

 


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