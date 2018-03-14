(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 441 работнику ООО «Тюлячи Агро» выплатили долги по зарплате, сообщили ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Работникам сельхозпредприятия не выдавали заработную плату с января 2018 года. Сумма долга накопилась не маленькая – порядка трех миллионов рублей.
Прокуратурой Республики Татарстан в отношении директора ООО «Тюлячи Агро» было заведено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
После вмешательства прокуратуры долг по заработной плате перед работниками предприятия был полностью погашен.