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Матч «Рубина» и «Спартака» покажут на медиакубе в московском «Парке Легенд»

14 марта 2018, 16:20

Игру казанского клуба против действующего чемпиона страны не будут транслировать на общедоступном ТВ.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Матч чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком», который пройдет в столице Татарстана, покажут на медикубе московского «Парка Легенд». Об этом сообщает официальный аккаунт «Спартака» в Twitter’е.

Несмотря на то, что «спартаковцы» являются действующими чемпионами России, матч не будут транслировать в эфире общедоступного ТВ.

В «Парке Легенд» трансляция игры будет вестись после завершения матча чемпионата России по гандболу между «Спартаком» и «Университетом-Невой».
 


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