В ГС РТ неудовлетворены отсутствием механизма включения инвалидов в очередь на получение жилья

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Депутаты Госсовета Татарстана выразили неудовлетворение отсутствием механизма включения инвалидов в льготную очередь на получение жилья, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сегодня на заседании Комитета Госсовета по социальной политике депутаты обсудили реализацию законодательства в части обеспечения инвалидов жилыми помещениями. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева сообщила, что в соответствии с федеральным законодательством инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на жилищный учет органами местного самоуправления до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета.

На основании списков, полученных от исполнительных комитетов муниципальных образований РТ, Министерством труда, занятости и социальной защиты республики сформирован сводный республиканский реестр граждан – получателей жилищных субсидий. Размер субсидии определяется исходя из общей площади жилья 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья. В настоящее время на получение такой субсидии претендуют 2214 человек. На обеспечение жильем инвалидов в Татарстане в 2018 году выделено 37,9 млн рублей (на 56 человек).

В ходе обсуждения вопроса депутаты парламента республики выразили неудовлетворение отсутствием механизма включения инвалидов в льготную очередь на получение жилья. Они призвали все заинтересованные министерства, ведомства и муниципальные власти наладить работу по информированию граждан, имеющих льготы на получение жилья по государственным программам.

Председатель комитета Светлана Захарова, подводя итоги обсуждения, отметила, что вопрос чрезвычайно сложный и требует дальнейшего изучения. «Поэтому считаю, что необходимо провести полный мониторинг реализации законодательства в этой сфере, – уточнила она. – Мы должны иметь более точную информацию о количестве нуждающихся, подпадающих под программу, о перспективах увеличения финансирования из федерального бюджета, о жилищных фондах муниципалитетов».

Комитет принял постановление, в котором Кабинету Министров РТ предлагается ускорить принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а также рекомендовал Минтруду РТ продолжить работу по проведению мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями инвалидов, в том числе страдающих хроническими заболеваниями, и семей, имеющих детей-инвалидов.