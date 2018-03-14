Фарид Мухаметшин встретился с новым Генконсулом Турции в Казани

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин встретился с новым Генеральным консулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом.

Глава парламента республики поздравил дипломата со вступлением в должность и выразил уверенность в сохранении и укреплении дружественных отношений между Татарстаном и Турцией, в том числе – межпарламентских связей, сообщает пресс-служба ГС РТ.

«Консульский округ, в пределах которого вы работаете, – большой, объем работы огромен, могу только пожелать успешной работы», – сказал Мухаметшин, приветствуя гостя.

Между Турцией и Татарстаном, помимо экономических и культурных, сложились тесные межпарламентские взаимоотношения, отметил глава парламента РТ. Он также напомнил, что в 2015 году во время визита в Казань парламентской делегации Великого национального собрания Турецкой Республики был подписан меморандум о расширении сотрудничества, а спикер турецкого парламента тогда обратился к татарстанцам с трибуны Госсовета.

Доган в ответном слове поблагодарил за поддержку, которое руководство республики оказывает консульству. Он рассказал, что уже побывал в некоторых городах республики, например, в Елабуге, и намерен обратить внимание на работу с турецкой диаспорой в Татарстане.

Присутствовавшая на встрече заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова обозначила еще одну грань возможного взаимодействия – через благотворительные и гуманитарные акции, проводимые депутатским объединением «Мэрхэмэт» – «Милосердие».

В завершение встречи Фарид Мухаметшин еще раз пожелал успехов в работе Ахмету Садыку Догану. «Мы всегда открыты для вас», – резюмировал он.

В 2019 году в Турции пройдут муниципальные, а затем – парламентские и президентские выборы по новому законодательству. Через год вступят в силу конституционные поправки, утвержденные на референдуме 2017 года, и в стране будет введена президентская форма правления.