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В Германии пекарь нашел на помойке восемь миллионов евро

14 марта 2018, 15:09

Банкноты были аккуратно упакованы в чемодан.

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Германии пекарь нашел на помойке восемь миллионов евро, сообщает ТАСС.

Пекарь из немецкого города Франкфурт-на-Майне обнаружил в мусорном баке чемодан. Открыв саквояж, мужчина не на шутку удивился. Внутри лежали аккуратно упакованные стопки денег. Всего в чемодане было восемь миллионов евро.

Немец отнес находку в полицейский участок. Там выяснилось, что банкноты – фальшивка, но очень высокого качества. Не исключено, что деньги были напечатаны для настольной игры или для нужд казино.

 

 


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