(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Германии пекарь нашел на помойке восемь миллионов евро, сообщает ТАСС.

Пекарь из немецкого города Франкфурт-на-Майне обнаружил в мусорном баке чемодан. Открыв саквояж, мужчина не на шутку удивился. Внутри лежали аккуратно упакованные стопки денег. Всего в чемодане было восемь миллионов евро.

Немец отнес находку в полицейский участок. Там выяснилось, что банкноты – фальшивка, но очень высокого качества. Не исключено, что деньги были напечатаны для настольной игры или для нужд казино.