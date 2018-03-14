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Фонд газификации РТ: «Нужен системный подход к решению проблемы очистки сточных вод»

14 марта 2018, 15:23 , Фото: Расих Фасхутдинов

Фонд газификации РТ: «Нужен системный подход к решению проблемы очистки сточных вод» Биологические очистные сооружения нуждаются в квалифицированных кадрах, отметил Джаудат Миннахметов.
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(Лаишево, 14 марта, «Татар-информ»). Для решения проблемы очистки сточных вод в Татарстане необходим системный подход. Об этом сегодня заявил на круглом столе, приуроченном к открытию новых очистных сооружений в Лаишеве, директор Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Джаудат Миннахметов.

«Нужен системный подход к решению проблемы очистки сточных вод. Есть мегаполисы, где эту проблему необходимо решать, для чего нужны большие вложения и системный подход. И в то же время после постройки эти сооружения нуждаются в грамотном обслуживании», – подчеркнул он.

Руководитель фонда отметил, что в республике не хватает квалифицированных кадров для биологических очистных сооружений. Операторы должны контролировать весь технологический процесс и соблюдать необходимый температурный режим.

Миннахметов также заострил внимание участников круглого стола на проблеме несанкционированных выбросов жидких бытовых отходов. «Я уже несколько раз с этим сталкивался. Например, в Высокогорском районе ночью сливают ЖБО в люки, а потом эти отходы попадают в очистные сооружения и убивают микроорганизмы. И это никто не контролирует, никого не наказывают», – констатировал он.

Эту же проблему затронул и министр экологии РТ Александр Шадриков. Он напомнил, что накануне прошел круглый стол, где обсуждался проект «Оздоровление Волги». В рамках регионального проекта по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги до 2025 года были предложены к реализации 46 мероприятий. Из них 42 направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений, пояснил министр.

«Сейчас перед Министерством экологии стоит определенная задача. Необходимо внедрить системный подход, чтобы предотвратить несанкционированные выбросы бытовых отходов», – резюмировал Шадриков.


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