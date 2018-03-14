Эксперты FIFA проверят готовность восьми российских стадионов к ЧМ-2018

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018» с 20 по 26 марта проверят готовность восьми стадионов к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Седьмой операционный визит экспертной группы по стадионам мундиаля станет последним: в его финальный этап войдут арены в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Возглавят делегацию генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Ранее все необходимые проверки FIFA и оргкомитета «Россия-2018» уже прошли шесть стадионов чемпионата мира, в том числе и Kazan-Arena. В столице Татарстана Колин Смит заявил, что стадион находится в великолепном состоянии и готов принимать игры ЧМ-2018.