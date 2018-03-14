Мария Аронова вышла замуж спустя 20 лет после гражданского брака

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Актриса Мария Аронова и ее избранник Евгений Фомин поженились спустя 20 лет гражданского брака. Об этом стало известно из социальной сети Instagram.



На фотографиях 46-летняя актриса справляет торжество в ресторане в окружении своего возлюбленного и многочисленных друзей, среди которых замечены сын актрисы от первого брака, Игорь Угольников, Михаил Полицеймако и другие. Последний опубликовал на своей страничке свадебный торт и молодоженов, стоящих перед ним с улыбками. Снимок Полицеймако сопроводил хештегами: «наши любимки», «молодожены», «маша женя».



Многочисленные подписчики принялись поздравлять пару и желать им много счастья.

Отметим, избранник Ароновой старше ее на 15 лет. Он появился в жизни актрисы в трудные времена, когда она осталась после развода одна, без денег, с малышом на руках. По словам Марии, он красиво ухаживал за ней и вскоре она «прикипела» к нему. Вместе пара живет уже более 20 лет.

#нашилюбимки#машаиженя#молодожены# Публикация от Михаил Полицеймако (@mikhailpolitseimako) Мар 13, 2018 в 12:57 PDT