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Мария Аронова вышла замуж спустя 20 лет после гражданского брака

14 марта 2018, 14:47

На фотографиях 46-летняя актриса справляет торжество в ресторане в окружении своего возлюбленного и многочисленных друзей.

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Актриса Мария Аронова и ее избранник Евгений Фомин поженились спустя 20 лет гражданского брака. Об этом стало известно из социальной сети Instagram.

На фотографиях 46-летняя актриса справляет торжество в ресторане в окружении своего возлюбленного и многочисленных друзей, среди которых замечены сын актрисы от первого брака, Игорь Угольников, Михаил Полицеймако и другие. Последний опубликовал на своей страничке свадебный торт и молодоженов, стоящих перед ним с улыбками. Снимок Полицеймако сопроводил хештегами: «наши любимки», «молодожены», «маша женя».

Многочисленные подписчики принялись поздравлять пару и желать им много счастья.

Отметим, избранник Ароновой старше ее на 15 лет. Он появился в жизни актрисы в трудные времена, когда она осталась после развода одна, без денег, с малышом на руках. По словам Марии, он красиво ухаживал за ней и вскоре она «прикипела» к нему. Вместе пара живет уже более 20 лет.

 

#нашилюбимки#машаиженя#молодожены#

Публикация от Михаил Полицеймако (@mikhailpolitseimako)

 

Repost from @chikabonitta @TopRankRepost #TopRankRepost День Рождения и годовщина 20 лет вместе 👏🏻👏🏻👏🏻🎉🎉🎉❤️❤️❤️

Публикация от Мария Аронова (@mariaaronova_fan)

 

Публикация от Мария Аронова (@mariaaronova_fan)


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