Донецкий «Шахтер» выбыл из турнира Лиги чемпионов, проиграв «Роме»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Донецкий «Шахтер» выбыл из турнира Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче одной восьмой финала римской команде «Рома».

Игра прошла 13 марта в Риме на Stadio Olimpico. Первый матч, состоявшийся в Харькове, «Шахтер» выиграл со счетом 2:1, поэтому римлянам было необходимо отыгрываться. Но донецкий клуб был настроен на победу: всю первую половину встречи «Шахтер» больше времени владел мячом. В какой-то момент фанаты «Ромы» даже стали освистывать свой любимый клуб.

Дончане не раз создавали острые моменты у ворот хозяев поля после отборов мяча в центре и мгновенных атак. Несколько раз к воротам «Ромы» выходил получивший хороший пас аргентинский форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, но до гола дело так и не дошло. Римляне отвечали плотным прессингом и старались проводить быстрые контратаки, но оборона «Шахтера» перекрывала их попытки.

Все решилось во втором тайме, на 52-й минуте матча. Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман неожиданным пасом из глубины вывел форварда римлян Эдина Джеко один на один с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым. Боснийский легионер «Ромы» не промахнулся – 1:0.

Все оставшееся время «Шахтер» отчаянно штурмовал ворота римлян, но те хорошо организовали оборону, поэтому отыграться гостям не удалось. При этом последние десять минут «Шахтер» играл в меньшинстве: был удален защитник Иван Ордец, сбивший с ног автора гола Эдина Джеко во время его очередной атаки на ворота дончан.