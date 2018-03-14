ООН определила самые счастливые страны мира

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития представило ежегодный доклад The World Hapiness Report, где назвало самые счастливые страны мира. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Рейтинг возглавила Финляндия. Второе место заняла Норвегия, которая в прошлом году занимала первую позицию в рейтинге.

Кроме того, в топ-10 счастливых стран вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

В рамках составления рейтинга 156 стран мира были оценены экспертами по таким критериям, как средняя продолжительность жизни, социальная поддержка местного населения и отношение к коррупции.