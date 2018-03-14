В Казани стартовали гастроли магнитогорского театра куклы и актера «Буратино»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 14 по 18 марта магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» представит на суд зрителей лучшие постановки из своего репертуара, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



В рамках гастролей зрителям будут представлены следующие спектакли: «Калиф-аист», «Носорога и Жираф», «Муха-Цокотуха» и «Капитанская дочка».



Гостей юным зрителям представила директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова. Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Минкультуры РТ Дилия Хайрутдинова вручила руководству театра «Буратино» благодарственное письмо ведомства за успешную организацию обменных гастролей.



После официальной части перед детьми выступили директор театра куклы и актера «Буратино» Алфия Рахимова и его главный режиссер Сергей Ягодкин.



Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» приехал в столицу Татарстана в рамках обменных гастролей. В эти же дни артисты театра кукол «Экият» выступят в Магнитогорске. Артисты познакомят жителей города с классикой национальной драматургии, колоритом Татарстана, персонажами сказок Габдуллы Тукая. Коллектив театра представит постановки для детей «Кэжэ белэн Сарык» («Коза и Овца») и «Дюймовочка», а также комедию-водевиль для взрослой аудитории – «Хануму» по произведению Авксентия Цагарели.