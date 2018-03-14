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Экономика и финансы

Этой весной в Елабуге начнется строительство речного причала

14 марта 2018, 22:19

Причал разместится на территории старой пристани, тем самым вернувшись на свое историческое место.
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(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Строительство речного причала в Елабуге начнется сразу по завершении ледохода на Каме. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя райисполкома Ренат Хайруллин.

В настоящее время инвестор ведет активную подготовительную работу. «Сегодня инвестор в Нижнекамске уже комплектует сваи. Как только сойдет лед и откроется навигация, он по воде привезет их и начнет монтировать», — поделился Ренат Хайруллин.

Проект будет реализовывать компания «Конт» из Санкт-Петербурга. В этом году она приступит к строительству причальной стенки длиной около ста метров. Работы, скорее всего, завершатся не раньше осени этого года.

Причал планируют строить на территории старой пристани. Таким образом, он вернется на свое историческое место.


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