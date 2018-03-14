Ицхак Горелик: «Обязательно надо участвовать в выборах. 100 процентов»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик сегодня отмечает день рождения – ему исполнилось 44 года. Личный праздник он встретил на своем рабочем месте, в синагоге, где и согласился побеседовать с журналистами.

«Моя жизнь делится на две половины. Есть то время, когда я жил не в России, и то, когда я приехал сюда. Я родился и жил в семье, которая вышла отсюда, из России. И когда мы были дома в Израиле, учили Тору, ходили в синагогу, я ощущал, что атмосфера в доме была еще та, из России», – заметил Горелик.

Родители раввина, очень религиозные люди, покинули Советский Союз в начале 1970-х годов. Причиной стало именно то, что возможности веровать открыто, исполнять все требования религии, передавать ее детям тогда в стране не было.

«Никто тогда не думал, что мы, их дети, сможем вернуться в Россию. И более того, тогда мы и подумать не могли, что они смогут приезжать сюда к нам, отмечать наши праздники. Но это чудо произошло», – подчеркнул ребе.

Чудом стало и восстановление синагоги. Еще одно чудо – открытие в ноябре прошлого года Тора-центра. Сейчас в иешиву приезжают гости не только со всего Татарстана, но и из разных регионов России, причем целыми группами. «Недавно даже звонили из Израиля, они тоже хотят приехать сюда с учениками. Где-то через месяц. Когда приезжают гости из других регионов – это отлично. Это и наш кругозор расширяет, и для республики полезно», – уверен Горелик.

И очень важно сохранить эти достижения – веротерпимость, толерантность, возможность разных народов жить в мире и согласии, уверен главный раввин Татарстана и Казани. Важно не быть пассивным членом общества, а находить в себе силы и смелость влиять на происходящее, добавил он.

«Кто-то говорит: а давайте не пойдем и не будем голосовать. Обязательно надо участвовать. Невозможно жить так, что как пойдет, так и пойдет. И это не только в день выборов. В жизни нашей человек может сказать, что мир вокруг нехорош, запереться в доме и не пытаться повлиять на этот мир. Это неправильно. Мы пришли сюда, и мы должны заботиться не только о себе. Делать свой вклад в то, каким мы хотим видеть этот мир. Обязательно надо участвовать в выборах. 100 процентов», – отметил Ицхак Горелик.