Рустам Минниханов: «Нам нужно развивать свою промышленность»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Внедрение новых промышленных технологий создает конкурентные преимущества и значительно повышает качество продукции Казанского моторостроительного производственного объединения. Об заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита на предприятие.

Лидер республики осмотрел один из производственных цехов. Минниханову показали процесс создания газотурбинных установок и рассказали о внедрении инноваций в производство.

Новые технологии не только помогают диверсифицировать производство, но и сокращают время создания готовых изделий, а также убирают те ошибки, которые выявлялись на конечном этапе производственного процесса, отметил Президент РТ.

«Поэтому очень важно, чтобы ваш завод имел заказы и развивался. Нам нужно развивать свою промышленность», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к трудовому коллективу КМПО.

Он добавил, что продукцию завода нужно предлагать как отечественным газоперекачивающим компаниям, так и странам ближнего зарубежья.