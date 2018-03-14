Русские боты атаковали режиссера «Звездных войн»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон обвинил Россию на попытку повлиять на сюжет киноленты, пишет «Лента.Ру».



Джонсон рассказал об этом в документальной ленте «Режиссер и джедаи». По его словам, на ранних стадиях производства «Последних джедаев» его атаковали русские боты в Twitter, которые намеревались проконтролировать определенные части сценария. По словам кинематографиста, это было невероятно, но сотни аккаунтов с помощью хештега #HuxLive совершали скоординированные действия.



Джонсон сообщил, что действия ботов были направлены на то, чтобы генерал Хакс не погиб. Режиссер не понял, для чего это им было нужно, однако комментаторы высказали мнение, что «русские боты» исходили из любви к авторитарному режиму.



Генерал Хакс — командир космической базы «Старкиллер». На данный момент, в последнем эпизоде, он не погиб.