Изменения в закон об участии граждан в охране общественного порядка в РТ вынесены на обсуждение

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Жителям Татарстана предлагают обсудить изменения, вносимые в закон «Об участии граждан в охране общественного порядка в РТ». Документ для общественного обсуждения опубликован на информационном портале «Открытый Татарстан», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Законом «О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" в части совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере охраны общественного порядка» предусмотрено расширение мер социальной защиты народных дружинников.

Из документа следует, что органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут осуществлять страхование дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка. До этого такая норма распространялась лишь на мероприятия, проводимые органами внутренних дел или иными правоохранительными органами.

Республиканский закон «Об участии граждан в охране общественного порядка в РТ» закрепляет полномочия Кабмина РТ по страхованию дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка.

С учетом того, что вышеуказанная норма расширяет перечень мероприятий по охране общественного порядка, на период проведения которых будет осуществляться страхование дружинников, законопроект предлагает внести соответствующие изменения в статьи 4 и 8 Закона РТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в РТ».

Обсуждение законопроекта продлится до 15 марта.