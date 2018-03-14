Все новости Татарстан Россия

Культура

День памяти народного поэта Татарстана Фаниса Яруллина состоится в Москве

14 марта 2018, 20:28

Будет организован диктант, который проведет кандидат филологических наук, руководитель курсов татарского языка «Умарта» Лилиана Сафина.
Директор театра кукол «Экият» о Яруллине: «Каждое произведение он творил, пропуская через сердце»
Супруге Фаниса Яруллина Нурсие ханум вручили государственную награду
В Казани состоится вечер памяти народного поэта РТ Фаниса Яруллина
Глава Дубровенщины в Белорусии поблагодарил Минкультуры РТ за памятник Яруллину
В Казани прошел вечер памяти поэта Фаниса Яруллина

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы 24 марта пройдет день памяти народного поэта РТ Фаниса Яруллина. 9 февраля этого года ему исполнилось бы 80 лет, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Будет организован диктант, который проведет кандидат филологических наук, руководитель курсов татарского языка «Умарта» Лилиана Сафина.

Посетители смогут также осмотреть книжную экспозицию и выставку детских рисунков, созданную под руководством Наили Жиганшиной.

Кроме того, будет работать музыкально-литературная гостиная, посвященная жизненному и творческому пути поэта. В ней примут участие заслуженная артистка РТ Гульнара Тимержанова, артисты Московской области и Москвы. Режиссером выступила руководитель ансамбля «Ялкын» Фаниля Шарифгалиева. Вход свободный.

Фанис Яруллин – автор более 40 книг. В 2001 году ему было присвоено звание «Народный поэт Республики Татарстан». Его произведения включены в школьные учебники. Поэт скончался в Казани в декабре 2011 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter