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Общество, Сельское хозяйство

В Казанском кооперативном институте стартовали вебинары для председателей потребкооперативов

14 марта 2018, 22:18

Вебинары на тему «Создание и эффективное функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов» проходят раз в неделю.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казанском кооперативном институте началась серия вебинаров на тему «Создание и эффективное функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Вебинары предназначены для руководителей сельских поселений и председателей потребительских кооперативов. Проходить они будут раз в неделю, по вторникам.

В Казанском кооперативном институте уже прошел вебинар на тему «Основы создания и функционирования сельскохозяйственного потребительского кооператива». На следующих вебинарах планируется обсудить темы налогообложения кооперативов, государственной поддержки и др.
 


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