В Казанском кооперативном институте стартовали вебинары для председателей потребкооперативов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казанском кооперативном институте началась серия вебинаров на тему «Создание и эффективное функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Вебинары предназначены для руководителей сельских поселений и председателей потребительских кооперативов. Проходить они будут раз в неделю, по вторникам.

В Казанском кооперативном институте уже прошел вебинар на тему «Основы создания и функционирования сельскохозяйственного потребительского кооператива». На следующих вебинарах планируется обсудить темы налогообложения кооперативов, государственной поддержки и др.

