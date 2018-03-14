Мама ученика, который принес нож в челнинскую школу, обвиняет учителей в провокации

(Набережные Челны, 14 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мама ученика, который принес нож в челнинскую школу, утверждает, что ее ребенка затравили. Об этом женщина сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, прокуратура начала проверку после появления в школе № 9 Набережных Челнов четвероклассника с ножом. Острый металлический предмет в руках мальчика заметил одноклассник и сообщил об этом учителю.

Педагогу удалось забрать нож у ученика. После чего он начал всем угрожать и кричать, что «всех расстреляет». По словам одноклассников, это не первый случай агрессивного поведения со стороны мальчика. Ранее он накидывался на педагога с ручкой.

По словам же мамы 11-летнего мальчика, в руках у него был не нож, а керамбит — модная штучка у подростков, которая похожа на нож, тем не менее, официально холодным оружием не считается.

«Сын его приобрел еще летом. Накопил денег и купил. Керамбит у него валялся без дела дома, — рассказала мама. — Потом приятель из соседнего класса захотел у него купить эту игрушку. У меня скоро день рождения. Сын решил найти деньги на подарок и согласился его продать. Для этого и принес в школу — „на смотрины“, так сказать. Хотя я его до этого предупреждала, чтобы в школу его не носил. Но ребенок не послушался, несколько дней таскал его в портфеле, но никому не показывал. О том, что керамбит у него находится в сумке, знал только брат того самого „покупателя“ из соседнего класса. Одноклассник и сообщил учителю о том, что сын держит нож в сумке».

По словам женщины, педагог под предлогом, что ей надо отрезать кусок изоленты, попросила «ножик». Мальчик дал. А потом выяснилась, что учительница не собирается его возвращать. И тут с ребенком произошла истерика.

«Я ни в коем случае не одобряю его поведение, — утверждает мама. – Но считаю, что на него повлияла та обстановка, которую в последние месяцы создали вокруг него педагоги школы. Его откровенно травили! Представляете, учителя писали докладные на него по любому поводу. Например, он попросился в туалет или в медкабинет во время урока. И сразу появлялась докладная. По каждому случаю. А мне предъявлялись претензии — „ребенок недисциплинированный “. Но я не считаю, что ученик должен терпеть весь уроки и не проситься в туалет, а если уж у него возникло недомогание — тем более. Однако из-за этого нас даже вызывали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где инспектор заявила, что таких, как мой ребенок, нужно бить!»

По словам женщины, многие описанные в СМИ факты подаются неправильно. Так, например, пишут, что ее сын нападал на учителя с ручкой.

«Ручку он просто кинул, это да, отрицать не буду, — пояснила мама. — Но, опять же, оговорюсь — ребенка целенаправленно выводят на отрицательные эмоции. Это недопустимо. Сейчас я пишу заявление в прокуратуру, в котором прошу надзорный орган оградить меня и моего ребенка от клеветы, а также привлечь школу к ответственности за разглашение персональных данных».

От себя добавим, что челнинка, чей сын оказался замешан в инциденте с ножом, является известной личностью в Челнах. В частности, женщина одна из первых в республике написала заявление об отказе посещать ее сыном уроки татарского языка.