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Происшествия

Казанца осудили за 165 фактов насилия над падчерицей

14 марта 2018, 13:27

Девочка решилась рассказать о злодеяниях отчима лишь спустя 7 лет.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казани за надругательство над несовершеннолетней осужден 36-летний местный житель, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что с октября 2010 года мужчина насиловал 16-летнюю падчерицу и совершал насильственные действия сексуального характера. Ее воля была подавлена целиком, девочка решилась рассказать матери о действиях отчима лишь в апреле 2017 года.

Свою вину задержанный не признал, но в процессе расследования объем доказательств полностью подтвердил его причастность к насилию. Об этом свидетельствовали результаты судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, а также психофизиологическое обследование девушки.

Суд признал казанца виновным в совершении 165 эпизодов преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

 


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