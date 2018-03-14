Холдинг «Вертолеты России» намерен получить зарубежный сертификат для вертолета «Ансат»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Холдинг «Вертолеты России» планирует получить зарубежный гражданский сертификат на вертолет «Ансат» для выхода на внешние рынки. Об этом сегодня на встрече с коллективом Казанского вертолетного завода заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«Сегодня работа идет по Китайской Народной Республике, по Турции, по странам Латинской Америки – Мексике, Колумбии. Соответственно в приоритете во второй очереди у нас идут страны Северной Африки, а дальше будем смотреть», – рассказал руководитель холдинга.

Работа по прохождению сертификации ведется совместно с «авиационными властями РФ», пояснил Богинский. По его словам, одна из основных задач – получить сертификат EASA, Transort Canada и других зарубежных авиационных агентств.