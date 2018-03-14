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Экономика и финансы

Холдинг «Вертолеты России» намерен получить зарубежный сертификат для вертолета «Ансат»

14 марта 2018, 13:19

Казанский вертолетный завод планирует выходить на новые рынки с легким многоцелевым вертолетом.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Холдинг «Вертолеты России» планирует получить зарубежный гражданский сертификат на вертолет «Ансат» для выхода на внешние рынки. Об этом сегодня на встрече с коллективом Казанского вертолетного завода заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«Сегодня работа идет по Китайской Народной Республике, по Турции, по странам Латинской Америки – Мексике, Колумбии. Соответственно в приоритете во второй очереди у нас идут страны Северной Африки, а дальше будем смотреть», – рассказал руководитель холдинга.

Работа по прохождению сертификации ведется совместно с «авиационными властями РФ», пояснил Богинский. По его словам, одна из основных задач – получить сертификат EASA, Transort Canada и других зарубежных авиационных агентств. 


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