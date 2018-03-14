Минспорт просит помощи депутатов Госсовета РТ в решении вопроса медобеспечения спортсменов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов попросил депутатов Госсовета Татарстана помочь в решении вопроса медико-биологического обеспечения спортсменов. Свою просьбу он озвучил сегодня на заседании парламентского Комитета по соцполитике.

Он отметил, что на сегодняшний день четкая система в этом вопросе отсутствует. Халил Шайхутдинов пояснил, что раньше писалась заявка в Минздрав на обеспечение скорой помощи. «Сегодня час скорой помощи стоит 2400 рублей. В год мы проводим 800 соревнований. Плюс к этому должен быть врач, час работы которого стоит 750 рублей. Если брать в расчет три дня с десятичасовым рабочим днем, на одно соревнование нужно потратить 103 тыс. рублей. А их у нас 800. В целом получается, что на медико-биологическое обеспечение нужно порядка 82 млн рублей», – посетовал первый замминистра.

Он проинформировал депутатов, что на проведение 800 мероприятий предусмотрено 260 млн рублей, то есть почти половину из этой суммы можно отдать на медобеспечение. «Но без этого не обойтись никак», – отметил докладчик и добавил, что нужно продумать пути привлечения дополнительных средств, но и этот вопрос достаточно сложен.

Шайхутдинов сообщил, что обращался с этим вопросом в Минспорт России, но ответа пока не получил. Ему лишь сказали, что Татарстан – первый регион в РФ, который поднял этот вопрос.

Первый замминистра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан попросил депутатов подключиться к решению проблемы и предложил создать рабочую группу, куда бы вошли представители Кабмина РТ и парламента республики, а также министерств и ведомств, имеющих отношение к проблеме.

Кроме того, в ходе заседания парламентского комитета Халил Шайхутдинов представил проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О физической культуре и спорте"» и Закон РТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ».

Разработан он в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Предусмотренные им изменения предполагают утверждение органом государственной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения по согласованию с органом госвласти субъекта в области физической культуры и спорта порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд. Как пояснил чиновник, федеральным законом определено, что финансовое обеспечение медико-биологического обеспечения в отношении спортсменов спортивных сборных команд субъектов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов регионов.

Постановлением Кабинета Министров РТ «Об утверждении норм расходов на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий, включенных в календарный план» утверждены нормы расходов на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий. Обеспечение обозначенными средствами является медико-биологическим обеспечением спортсменов спортивных сборных команд РТ, в связи с чем принятие предусмотренных законопроектом изменений не повлечет дополнительных расходов бюджета республики, отметил Шайхутдинов.

Этот законопроект комитет рекомендовал президиуму парламента включить в повестку дня ближайшего заседания.