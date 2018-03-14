Международная ассоциация исламского бизнеса откроет представительство в Казани

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Международная ассоциация исламского бизнеса собирается открыть представительство в Казани. Об этом заявил президент МАИБ Марат Кабаев на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который поддержал это предложение, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи, которая прошла в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов выдвинул предложение объединить усилия по развитию исламских финансов и сферы халяль. «Нужно выйти на соглашение, составить дорожную карту. Нам нужно двигаться не параллельно, а вместе», – подчеркнул он.

Президент РТ рассказал гостю, что Татарстан ведет большую работу по выстраиванию отношений с мусульманскими странами, а он сам с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», куда входят более 50 экспертов из 32 стран.

Другой эффективной площадкой Минниханов назвал международный экономической саммит «Россия – Исламский мир: Kazansummit», который в этом году пройдет уже в десятый раз. «Мне кажется, идея этого саммита совпадает с вашей идеологией. Помимо экономического блока мы хотим озвучить некие принципы халяльного образа жизни. Это туризм, фармацевтика, парфюмерия, здравоохранение, образование и другие направления», – пояснил он.

Марат Кабаев же вкратце рассказал о деятельности возглавляемой им организации. По его словам, сейчас ассоциация открывает свои представительства в различных странах мира. В их числе – Турция, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.