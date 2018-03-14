Жители Казани отказались от амфитеатра в парке «Комсомолец»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Общественные обсуждения по благоустройству парка «Комсомолец», в которых приняли участие жители Казани, состоялись вчера, 13 марта. Горожане отказались от предложения создать амфитеатр, но одобрили идею деревянных дорожек, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Автор новой концепции парка «Комсомолец» – архитектор Рузаль Фархуллин представил свой проект. По его мнению, в нем должны сочетаться природный ландшафт и функциональность. В парке создадут детские и спортивные площадки, обустроят освещение и зоны для спокойного отдыха в виде скамеек с навесами и террас вдоль склона. Центральные аллеи выложат деревянным настилом, а территорию под горками и снарядами – песком или щепой.

Пришедших на обсуждения жителей поделили на десять рабочих групп, раздав им генплан проекта. В ходе обсуждения звучали предложения установить на территории парка архитектурные формы из дерева, оборудовать вокруг фонтана прорезиненную беговую дорожку, создать вместо амфитеатра клумбу или круглую площадку со скамейками для матерей с детьми, обустроить место для йоги и естественное зеленое ограждение вдоль границы парка на улице Комарова.

Все группы сошлись во мнении, что не стоит делать сцену в зеленой зоне, а нужно обустроить ее у фонтана. Казанцы также согласились построить площадку для выгула собак. Сами же хозяева четвероногих попросили установить дог-боксы, пообещав, что будут пользоваться ими, даже если пакеты будут платными. Большинство высказалось за бесплатный туалет, а также за установку видеокамеры либо кнопку вызова полиции.

Все предложения казанцев были записаны. Следующая встреча пройдет через месяц, на которой проект благоустройства парка будет доработан с учетом пожеланий горожан.