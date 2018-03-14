«Учитель года России» Илья Демаков посетил татарстанский штаб Путина

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 2017 года Илья Демаков встретился с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

Учитель истории, права и обществознания посетил татарстанский штаб в качестве доверенного лица Путина. Он рассказал о победе в конкурсе и своей профессиональной деятельности, а также ответил на вопросы волонтеров.

Образование – важная сфера, которую необходимо представлять в формате дебатов, поскольку именно школа является хорошим индикатором тех перемен, которые происходят в стране, заметил Демаков.

«Во многих отношениях Республика Татарстан – передовой и показательный регион, поэтому те процессы, которые происходят здесь, очень качественно отражают те положительные перемены, которые происходят в целом в Российской Федерации», – заявил он.

Активистов интересовало, почему в школах в основном работают женщины, может ли электронный дневник заменить бумажную версию с замечаниями и пожеланиями учителя и способен ли педагог-человек конкурировать с Google.

Сегодня для ребенка учитель – особый взрослый, с которым интересно разговаривать. Есть много жизненных вопросов, с которыми идут к учителям. «Наша профессия неотменяемая, учитель всегда будет, никакими дистанционными курсами его не заменят», – подчеркнул Илья Демаков.

Также в мероприятии приняли участие доверенное лицо кандидата и сопредседатель регионального штаба Путина Анна Захматова и сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Игорь Бикеев.

Помимо Владимира Путина кандидатами на пост Президента России являются Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») и Борис Титов (Партия роста).