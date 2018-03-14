Меркель в четвертый раз стала Федеральным канцлером Германии

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Бундестаг в четвертый раз избрал Ангелу Меркель Федеральным канцлером Германии, передает РИА Новости.

Большинство парламентариев поддерживают политика, поэтому голосование носило технический характер, отмечает агентство.

Впервые Меркель стала канцлером 22 ноября 2005 года.

12 марта Христианско-демократический союз, который возглавляет Ангела Меркель, Христианско-социальный союз во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем подписали соглашение о создании большой коалиции, которое позволило сформировать Правительство.

Парламентские выборы в ФРГ прошли еще 24 сентября прошлого года, но долгое время различным политическим силам не удавалось договориться о формировании кабинета.