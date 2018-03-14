КАМАЗ готов к переходу на электронные паспорта транспортных средств

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» завершает работу по интеграции корпоративных систем с порталом электронных паспортов, сообщает пресс-служба автогиганта.

С 1 июля этого года оформление ЭПТС станет обязательным для всех, при этом бумажные паспорта транспортных средств выдаваться больше не будут. К моменту вступления электронного стандарта в силу КАМАЗ будет полностью готов перейти к новой системе – научно-технический центр компании вел работу в этом направлении весь прошлый год.

Переход на новую систему позволит сократить затраты на хранение и транспортировку бланков ПТС, которые являются документами строгой отчетности и требуют особого обращения. Отпадет необходимость в специальных матричных принтерах, что оптимизирует расходы на оргтехнику.

Информационная система будет синхронизирована с системами различных ведомств: МВД России, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и так далее. Она позволит оперативно получать информацию об автомобиле сотрудникам ГИББД и представителям государственных служб, а автовладельцам даст доступ к профилю автомобиля в режиме онлайн: от момента схода с конвейера до информации о количестве владельцев и участии в ДТП.