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Эксперты прогнозируют потепление климата в России

14 марта 2018, 23:32

Скорость роста температуры в стране на протяжении XXI века будет выше, чем в среднем на Земле.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Потепление климата в России ожидается на протяжении всего XXI века, при этом скорость роста температуры в стране будет выше, чем в среднем на Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Глобальный климат и почвенный покров России» Почвенного института имени В. В. Докучаева.

Наибольший рост температуры в России ожидается зимой, а летом, наоборот, потепление климата практически не будет выражено, уточняется в докладе. 

Изменения в климате страны ожидаются к середине XXI века и существенно усилятся к его концу, распространяясь практически на всю территорию страны.


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