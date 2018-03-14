Эксперты прогнозируют потепление климата в России

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Потепление климата в России ожидается на протяжении всего XXI века, при этом скорость роста температуры в стране будет выше, чем в среднем на Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Глобальный климат и почвенный покров России» Почвенного института имени В. В. Докучаева.

Наибольший рост температуры в России ожидается зимой, а летом, наоборот, потепление климата практически не будет выражено, уточняется в докладе.

Изменения в климате страны ожидаются к середине XXI века и существенно усилятся к его концу, распространяясь практически на всю территорию страны.