АСВ за прошлый год направило 1,8 трлн рублей на оздоровление банков

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов в 2017 году направило на мероприятия по финансовому оздоровлению банков 1,8 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Большую часть суммы, 1,5 трлн рублей, составили кредиты Центробанка РФ.

За 2017 год произошел 41 страховой случай с общим объемом страховой ответственности АСВ более 372 млрд рублей. Кроме того, в 23 банках за прошлый год выявили почти 5 тыс. случаев, когда вклады формировались искусственно.

При этом расходы на санацию банка «Пересвет» могут превысить изначальную оценку Банка России на 33,1 млрд рублей, достигнув 99,8 млрд, также отмечается в документе.