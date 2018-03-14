Google запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Google будет введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов (ICO). Об этом заявили в американской компании Alphabet, управляющей поисковиком, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Такое решение принято в рамках мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов, имеющих высокий уровень риска.

На сегодняшний день на каждый запрос о покупке биткоина и бинарных опционов выводятся по четыре объявления рекламного характера.

Запрет на рекламу криптовалют и ICO на доходы Google от рекламы серьезно не повлияет, отмечает издание.