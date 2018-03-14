Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Google запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

14 марта 2018, 19:44

Решение принято в рамках мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.
Русский студент получил премию от «Google» за взлом «Chrome»
Поиск «Google» научили понимать голосовые запросы
Каждый четвертый молодой специалист в США мечтает работать в "Гугл"
Минкомсвязи планирует создать криптовалютную биржу
В Швейцарии запустят обеспеченную металлами криптовалюту

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Google будет введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов (ICO). Об этом заявили в американской компании Alphabet, управляющей поисковиком, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Такое решение принято в рамках мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов, имеющих высокий уровень риска.

На сегодняшний день на каждый запрос о покупке биткоина и бинарных опционов выводятся по четыре объявления рекламного характера.

Запрет на рекламу криптовалют и ICO на доходы Google от рекламы серьезно не повлияет, отмечает издание.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter