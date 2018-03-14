Ситуация с транспортом в ЖК «Салават Купере» улучшится уже в этом году

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Жители ЖК «Салават Купере» почувствуют улучшение транспортного обеспечения микрорайона уже в этом году, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с рабочими Казанского вертолетного завода.

«Что касается планов города в этом году, то на ЖК "Салават Купере" было выделено 169 млн рублей, которые позволят расширить и капитально отремонтировать дорогу на Тэцевской и привести ее в нормативное состояние. Тогда ГИБДД согласует, а мы запустим новый автобусный маршрут, который свяжет город и "Салават Купере"», – отметил глава города.

Кроме того, для разгрузки движения выезд из жилого комплекса оборудуют разворотными петлями по Горьковскому шоссе, что поможет избежать заторов. Мэр напомнил и о дорогостоящем проекте дороги-дублера, ведущей к жилому комплексу от улицы Тэцевская.

«Что касается трамвая: сейчас в Казани принимается новый генеральный план, отдельным разделом которого является транспортное обеспечение. В планах до 2030 года есть два варианта: соединить трамвай от "Оргсинтеза" с "Салават Купере" и более дорогой, о котором мы мечтаем – метро от станции "Северный вокзал". В планах такой проект есть», – отметил Метшин.